Studentene tapte stipendkampen

Til tross for omfattende protester og underskriftskampanje, tapte studentene kampen om å få endret stipendordningen.

KrF og regjeringspartiene ble tirsdag kveld enige om neste års statsbudsjett. Avtalen gjør ikke om på en del av stipendordningen studentene har protestert mot. Selv om studentene får bestått i et fag, vil en del av lånet kun bli gjort om til stipend dersom studenten fullfører en grad.

–⁠ Herregud, vi er ekstremt skuffet og forbanna. Nå har regjeringen og KrF valgt å overse alle fornuftige innspill fra studenter og institusjoner, sier leder Håkon Randgaard Mikalsen i Norsk studentorganisasjon (NSO) til Universitas.

I statsbudsjettet legges det opp til at 25 prosent av studielånet kan bli gjort om til stipend på grunnlag av studiepoeng, mens de siste 15 prosentene bare vil bli omgjort for dem som har fullført graden. Målet er å få flere enn dagens to tredeler av studentene til å fullføre et påbegynt løp.

Et opprop fra NSO mot forslaget har fått over 20.000 underskrifter og tilslutning fra nærmere 30 organisasjoner, inkludert KrFU.

Høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener forslaget vil gi studenter større høyere motivasjon til å fullføre studiet.

– Studenter som fullfører en grad, vil ikke merke noen konsekvenser av endringene. Men i tillegg til alle satsingene på en sterkere studentøkonomi, er det fornuftig å gi studentene sterkere insentiver for å fullføre påbegynte utdanningsløp. Det er bra for den enkelte og det er bra for samfunnet, sier Nybø, som legger til at studenter vil få 2.700 kroner mer utbetalt fra og med neste år.

