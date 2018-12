NHO gleder seg over at 350-kronersgrensen ryker

Flere landsforeninger gleder seg over at regjeringen og KrF fjerner muligheten til momsfri netthandel under 350 kroner.

Som en del av tirsdagens budsjettavtale er de fire partiene enige om å fjerne 350-kronersgrensen fra 2020. Dermed kan man ikke lenger handle på nett fra utlandet uten å betale norsk moms og avgifter. – Vi skulle gjerne sett at dette viktige skiftet kom allerede neste år, men er fornøyd med at norsk varehandel endelig kan få konkurrere på like vilkår, sier bransjedirektør Leif Bache-Mathiesen I NHO Service og Handel i en pressemelding. Organisasjonen omtaler fribeløpet som «en ren subsidie av utenlandske nettbutikker», som har «undergravet konkurransesituasjonen til norske produsenter og varehandel». – Å fjerne 350-kronersgrensen har vært en av våre viktigste politiske saker over lang tid. Det vil trolig skape 1.700 nye arbeidsplasser og være et viktig bidrag til ny optimisme, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn. Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke er også fornøyd med at 350-kronersgrensen ryker, men sier det ikke er nok. – Det er et viktig skritt i riktig retning, men det løser ikke hovedproblemet. Avviklingen vil ikke gi noen effekt på den fysiske grensehandelen. Det er det kun en reduksjon i det høye avgiftsnivået i Norge som kan løse. Derfor burde også økningen i avgiften på alkoholfrie drikkevarer vært reversert, sier han i en pressemelding. (©NTB)