Med bare tre stemmers overvekt godtok Frps stortingsgruppe tirsdagens budsjettavtale, men misnøyen med KrF stikker dypt.

Mens det er vanlig å vedta budsjettavtaler med overveldende flertall, ble resultatet 12–9 i favør av en avtale etter et opphetet gruppemøte i Fremskrittspartiet, skriver Dagbladet.

Møtet gikk mer enn en time på overtid før også Frp kunne slutte seg til budsjettavtalen med de øvrige regjeringspartiene og KrF. Og det legges ikke skjul på at det var sistnevnte som gjorde prosessen vanskelig for Frp.

– Det var et allment raseri! De sier de vil være samarbeidspartner i framtida, og så gjør de noe sånt, sa en opprørt partiveteran Carl I. Hagen til Dagbladet.

Hareide: – Mer glad i Ropstad enn noen gang

– Vi kan ikke fortsette å samarbeide sånn

Også finanspolitisk talsmann Helge André Njåstad hadde en klar beskjed til KrF og nestleder Kjell Ingolf Ropstad:

Helge Njåstad og flere i Frps stortingsgruppe hadde lite til overs for at KrF gikk imot dem i stortingssalen samtidig som de forhandlet om en budsjettavtale. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Vi kan ikke fortsette å samarbeide sånn!

Det de to Frp-politikerne viser til er at parallelt med budsjettforhandlingene, stemte KrF sammen med opposisjonen i Stortinget for å reversere Frps taxfree-seier fra 2014 som lar reisende bytte en ubenyttet tobakkskvote mot en større alkoholkvote.

KrF og Frp landet budsjettenighet tross dårlig stemning

I et representantforslag om «en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk» ville KrF opprinnelig be regjeringen «vurdere en reversering», men partiet ble i stedet med på et Ap-forslag om å fjerne «kvotebyttet» fra 2020.

– Vi er ikke i regjering ennå, og da kjører vi KrF-politikk. Det skulle bare mangle, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad til NRK i etterkant.