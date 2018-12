Pressestøtten økes med fem millioner

Høyre, Frp, Venstre og KrF legger fem millioner kroner ekstra i potten for produksjonstilskudd til mediene. Samiske aviser får også fem millioner kroner.

I det opprinnelige budsjettforslaget for 2019 fra Høyre, Frp og Venstre sto blant annet pressestøtten på stedet hvil, med en pott på 313 millioner kroner, skriver Medier24.

KrF gikk i sitt alternative budsjett inn for å øke pressestøtten med 15 millioner kroner, noe som er ti millioner kroner mer enn summen i budsjettavtalen som ble klar tirsdag kveld. KrFs mediepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold skriver i en SMS til bransjenettstedet at han likevel er glad for at de retter opp noe av kuttet.

– Kuttet på 7 mill. reduseres til 2 mill. med denne enigheten! Samtidig er jeg selvsagt fornøyd med at samiske aviser styrkes med 5 mill.! Helst hadde jeg håpet at vårt forslag gikk helt igjennom, men her har man gitt og tatt, skriver han.

Lederen i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen, er skuffet over at pressestøtten ikke ble prisjustert.

– NJ har vært tydelig på at vi mener pressestøtten må justeres minst med prisjusteringen på 2,4 prosent (7,4 millioner). Støtten har stått stille i mange år og må økes, skriver hun i en SMS.

