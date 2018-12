Regjeringen på kollisjonskurs med EU om antall dager med postlevering

Et norsk ønske om å kutte postombæringen til to-tre dager i uken er i strid med EU-reglementet som pålegger EU- og EØS-land å ha ombæring fem dager i uken.

Regjeringen vil før jul legge fram et lovforslag som innebærer at postombæring bare skal skje vekselvis to og tre dager i uken. En slik halvering er i direkte strid med EU-bestemmelsene i postdirektivet som ble en del av norsk lovgiving i 2016, skriver Dagens Næringsliv. Der står det tydelig at EU og EØS-landene er pålagt å ha minimum fem dager i uken med utdeling av post.

Samferdselsdepartementet regner med å spare flere hundre millioner kroner i statstilskudd til Posten ved å halvere antall dager med postombæring. Posten ønsker også selv å redusere antall dager med postombæring fordi mengden med vanlig post har minket kraftig på grunn av digitalisering og epost. I 2016 sluttet Posten med postombæring på lørdager.

Ifølge Dagens Næringsliv vil regjeringen foreløpig ikke gå nærmere inn på hvordan halveringen av postutdelingen skal gjøres i praksis for å være i tråd med direktivet, eller om den norske endringen er tatt opp med EØS-kontrollorganet ESA. I en epost fra Samferdselsdepartementet til avisen heter det at «Departementet vil komme tilbake til spørsmål vedrørende EUs postdirektiv i forslaget til Stortinget».

Ifølge avisen har regjeringen tidligere antydet at flere postbokser ved postkontorene og i post i butikk-punktene kan være en løsning for å innfri direktivet. For selv om selve ombæringen skal reduseres, vil sorteringen av post ut til de forskjellige postterminalene gå som vanlig.

