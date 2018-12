Kittelsen-maleri solgt – ny prisrekord for malerier i Norge

Maleriet «Guldhornet», malt av Theodor Kittelsen i 1903, ble tirsdag kveld solgt for 12,8 millioner kroner på en auksjon holdt av Blomqvist Kunsthandel i Oslo.

«Guldhornet» hadde en prisantydning på 4–5 millioner kroner og betegnes som et av kunstnerens ukjente mesterverk, skriver E24.

Verket har ikke vært vist fram for offentligheten siden 1964 og har vært i selgerens familie siden det ble kjøpt hos Blomqvist i 1903.

Det dyreste maleriet av Kittelsen som er blitt solgt i Norge tidligere, er akvarellen «Dompap på rimet kvist» som ble solgt for 1,3 millioner kroner i 2002.

Det dyreste maleriet som noensinne er blitt solgt i Norge er «Bestemors brudekrone» som ble malt av Adolph Tidemand i 1869. Det gikk under hammeren i 2002 for 6,2 millioner kroner. Inkludert salær endte prisen på 7,7 millioner kroner.

Den dyreste billedkunsten som er blitt solgt i Norge, er et trykk av Edvard Munch. Hammerprisen i 2007 for tresnittet «Vampyr» var 11,8 millioner kroner. Inkludert salær betalte kjøper 14,1 millioner kroner for verket. Flere andre trykk av Munch er blitt solgt for mellom 7 og 9 millioner kroner i Norge.

De dyreste verkene til Munch som er blitt solgt, har gått på auksjoner i enten New York eller London.

