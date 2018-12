LO Stat ber Mæland legge ned ostehøvelen

Etter flere år med flate, uprioriterte kutt i staten ber LO Stat-leder Egil André Aas regjeringen ta en fot i bakken og evaluere «ostehøvelreformen».

Alle statsansattes øverste sjef, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, deltok tirsdag under åpningen av LO Stats tradisjonsrike Kartellkonferanse på Gol.

Der ble hun kraftfullt oppfordret av LO Stat-lederen om evaluere den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen som regjeringen har gjennomført i offentlig sektor siden 2015.

Reformen, som av motstanderne er omdøpt til «ostehøvelreformen» for sine flate, årlige kutt på mellom 0,5 -0,7 prosent av driftsbudsjettet, har skapt stor frustrasjon blant statsansatte.

Ba om evaluering

– Vi synes ikke dette er en reform. Si det som det er. Dette er kutt. Ostehøvelkutt som nå har passert 10 milliarder kroner. Uten tydelig mål og uten prioriteringer, sa Aas.

Han kalte reformen ødeleggende, demotiverende og demonterende, og sier LO Stats medlemmer mener den fører til dårligere tilbud til brukerne og en tøffere arbeidsdag for de ansatte. Han oppfordret Mæland til å være med på en «ærlig og redelig» evaluering av effekten av reformen.

Mæland svarte at hun ikke kunne love en evaluering, men ville ta med seg innspillet tilbake til regjeringen.

Forsvarte kuttene

– Dette er kanskje litt som å banne i kirken, men det var jaggu på tide at også staten begynte å effektivisere. Dette har både kommunene og bedriftene gjort i alle år, sa statsråden, ifølge Frifagbevegelse.

– Jeg vet at det tærer på, og at det kanskje kan oppleves som vanskelig, men jeg forsvarer ABE-kuttene. De er helt nødvendige, sa Mæland.

– Vi henter inn pengene for å omfordele dem innad i staten. Det finnes en liste over dette, sa Mæland og nevnte blant annet at Politiet og Arbeidstilsynet får mer ressurser.

(©NTB)