Tror Janne Jemtland kunne blitt liggende lenge uten å bli funnet

Etterforskerne som fant Janne Jemtland under Eid bru i Våler, tror den drepte kvinnen kunne ha blitt liggende lenge uten å bli funnet.

Den tekniske etterforskningen etter at Janne Jemtland forsvant, var omfattende. Det ble funnet tallrike blodspor som stammet fra den savnede tobarnsmoren rundt på eiendommen der familien bodde i Brumunddal, i to biler ektemannen hadde kjørt og på flere funnsteder.

Den savnede kvinnen fant de imidlertid ikke før ektemannen ble pågrepet og i avhør den 12. januar anga omtrent hvor han hadde dumpet liket.

Midt ute på Eid bru over Glomma i Våler, 85 kilometer fra hjemstedet, gjorde etterforskerne funn av blod. I vannet under, på 2,5 meters dyp, lå den døde kvinnen. Hun var blitt kastet i vannet med et 38 kilos tungt lastebilbatteri festet til kroppen og hadde ikke blitt flyttet av den sterke strømmen i elva.

– Hvis det ikke var blitt påvist hvor dette stedet var, når ville hun i så fall kunne blitt funnet? spurte aktor Iris Storås.

– Jeg ville anta at hun kanskje ikke ville blitt funnet på lang, lang tid, sa politioverbetjent Audun Kolstad.

– Hun hadde blitt værende der, spurte statsadvokaten videre.

– Ja.

