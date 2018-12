18-åring meldte seg for politiet etter knivstikking i Oslo

Mannen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på utestedet Blå i Oslo i helgen, møtte opp på Politihuset i Oslo mandag kveld.

– Han kom sammen med sin forsvarer Thomas Wyller. Han satt mandag kveld i avhør og blir fremstilt for varetektsfengsling onsdag ettermiddag, sier politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet har lett etter 18-åringen siden søndag etter voldsepisoden.

– Siktede ble etterlyst nasjonalt av politiet. Vi har lett etter ham på flere adresser. Han har nok skjønt at politiet har vært på jakt etter ham, for han tok kontaktet med oss i går og sa at han ønsket å melde seg, sier politiadvokaten.

Hendelsen skjedde natt til søndag da to menn i 20-årene ble kritisk skadd inne på utestedet. Ifølge vitner kom to menn ut, blødende fra overkroppen. Tirsdag var begges tilstand stabil. En av dem betegnes som alvorlig skadd.

Politiet fikk melding om knivstikkingen i 2.30-tiden natt til søndag.

Nekter straffskyld

Den siktede møtte på Politihuset på Grønland klokka 20 mandag og ble pågrepet. Mannen ble avhørt til sent mandag kveld.

– Han knytter seg til åstedet og hendelsen, men han erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk. Han hevder han ikke har brukt kniv mot noen, sier Henriksbø.

Politiet har fått en del opplysninger om hva som skjedde inne på Blå etter avhørene de har tatt og informasjonen de har innhentet.

– Det var en slåsskamp på utestedet hvor drapsforsøket skjedde. Det ble blant annet knust flasker, uten at det er knyttet direkte til drapsforsøket. Vår hovedteori er at det ble stukket med kniv, sier politiadvokaten.

Kriminelt miljø

Politiet ønsker ikke å gå ut med noe informasjon om de skadde, men opplyser at siktede er godt kjent av politiet fra mange tidligere saker.

– Han har tilhørighet til et kriminelt miljø, men jeg er varsom med å bruke gjengmerket. Det er litt flytende hvem som er inn og ut, og det har foreløpig ikke vært noe tema i avhør, sier Henriksbø.