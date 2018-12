Spesialenheten etterforsker politiadvokat i narkotikasak

Spesialenheten for politisaker etterforsker en politiadvokat i Troms etter anmeldelse fra en av de to advokatene politiet knytter til en stor amfetaminsak.

Etterforskningsleder Per Martin Utkilen i Spesialenheten for politisaker bekrefter at bakgrunnen for anmeldelsen er en uttalelse fra politiadvokaten i lokalpressen.

Følgende sitat fra avisen iTromsø skal ifølge Nordlys være gjengitt i anmeldelsen: «Jeg er ikke lege, og jeg kan ikke forklare at siktede i en alder under 50 år har fått slike helsemessige problemer. Det har kanskje noe med hans livsførsel å gjøre».

Uttalelsen kom etter at advokaten gikk ut i lokale medier og kritiserte politiet fordi han fikk hjertesvikt i varetektsperioden på drøye to måneder.

– Vi mottok anmeldelsen i midten av oktober og skal etterforske saken. Vi etterforsker om hvorvidt det som ble sagt, var en tjenestefeil med utgangspunkt i at opptredenen kan være klanderverdig, sier Utkilen til NRK.

Politiet har etterforsket det som omtales som Nord-Norges største narkotikasak med full styrke siden de i fjor høst beslagla 66 kilo amfetamin på et hotellrom i Tromsø. Politiet mener beslaget kan knyttes til et stort, internasjonalt nettverk for distribusjon av amfetamin. Til sammen åtte personer, deriblant de to Tromsø-advokatene, er siktet i saken.

Påtaleleder Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt opplyser at ingen av siktelsene har endret seg i løpet av etterforskningen, som nå nærmer seg slutten. Flere av de siktede skal ifølge påtalelederen ha erkjent straffskyld i henhold til siktelsene, deriblant en av de to advokatene. Han har erkjent befatning med 1,9 kilo amfetamin.