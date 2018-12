Statsadvokaten henlegger naziflagg-sak

Påtalemyndigheten har henlagt saken mot to menn som var siktet for å ha plantet et naziflagg på Borestranden i Klepp kommune i sommer.

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien i Rogaland statsadvokatembeter bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at saken er henlagt.

To menn i 30-årene var siktet for brudd på straffelovens paragraf som omhandler hatefulle ytringer. Da avisa sist skrev om saken i juni, kunne politiet opplyse at de hadde ransaket hjemme hos de to mennene som da hadde status som siktet i saken. Hjemme hos den ene fant politiet et flagg med et hakekors på. Dette ble beslaglagt.

Grønlien sier at bruk av denne typen symboler kan være ulovlig, og at det kommer an på konteksten de brukes i.

– I denne saken har vi ikke hatt nok opplysninger om konteksten til å si at det er grunnlag for tiltale, sier han.

(©NTB)