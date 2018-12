Millionkrav mot tenåringer etter Fyllingsdalen-brann

To unge menn og en ung kvinne kommer til å få et krav på over fire millioner kroner etter at de forårsaket en brann i Framohallen i Fyllingsdalen i sommer.

Brannskadene fikk stor innvirkning på treningen til håndballklubben Fyllingen, og eliteserielaget måtte spille flere hjemmekamper i andre haller. I avhør en uke etter tilsto de tre at de hadde startet brannen. De ble identifisert på bilder fra overvåkingskameraer på stedet. Politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen i Vest politidistrikt sier til Bergens Tidende at forsikringsselskapet relativt raskt etter brannen fremmet erstatningskrav på vegne av Stiftelsen Fyllingen Idrettslag. – Kravet retter seg mot de tre som er siktet i saken. Det ble tidlig sendt et estimert krav på 4,5 millioner kroner eksklusiv moms. Om det blir det endelige kravet, vet jeg ikke, sier Svendsen. To av de siktede var 18 og 19 år da brannen ble startet. Den tredje, en gutt, var like under 18 år. Ifølge politiadvokaten er det visse begrensninger på hvor store erstatningskrav som kan rettes mot umyndige personer. – Uansett er det litt spesielt med et så enorm erstatningskrav mot så unge mennesker, bemerker hun. De tre er foreløpig siktet for å ha begått skadeverk. – Men avhengig av blant annet skadeomfanget, som vi nå venter på å få skikkelig dokumentert, kan siktelsene fort ende på grovt skadeverk. Eller noe enda strengere, sier politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen. (©NTB)