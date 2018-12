Tidligere lokalpolitiker dømt til elleve års forvaring for overgrep mot gutter

Dommen i Bergen tingrett er enstemmig og mannen ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene. Minstetiden er satt til syv år og fire måneder, melder BT.

Den tidligere politikeren har hele tiden nektet seg skyldig i seksuelt misbruk, og hans forsvarer ba om full frifinnelse. Sakkyndige sa i retten at han kan ha en pedofil legning, noe han nektet for.

Tiltalte har imidlertid erkjent å ha hatt overgrepsmateriale i form av bilder og videoer med barn, noe forsvareren mente kunne straffes med rundt 60 dagers fengsel, skriver Bergens Tidende.

Aktor i saken, statsadvokat Rudolf Christoffersen, gikk inn for forvaringsdom, fordi han mente «vanlig fengsel» ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet mot tiltalte. Han krevde 13 års forvaring og sa i sin prosedyre at overgrepene var godt planlagt, og at det dreide seg om minst 200 overgrep.

Retten kom fram til en forvaringsdom på elleve år, med en minstetid på sju år og fire måneder.

Den tiltalte i 40-årene har i retten fått høre anklager om flere hundre overgrep mot mindreårige gutter. Det yngste offeret skal ha vært fem år, og denne gutten er fortsatt i barneskolealder.

Tiltalen gjaldt misbruk av ham og to andre gutter i perioden 1997 til 2016. De tre ga alle sine forklaringer i retten, den yngste gjennom videoopptak av såkalte tilrettelagte avhør.

Flere andre mulige overgrep mot 14 andre gutter ble droppet i tiltalen ettersom sakene var foreldet.