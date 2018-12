Det nærmer seg heving av fregatten Helge Ingstad. Ifølge Forsvaret er det fremdeles en betydelig risiko for at fregatten kan gli ut på dypere vann.

– Det har vært en rolig natt. Vi jobber videre med planene for heving og flytting av fartøyet, opplyser kommunikasjonssjef Hilde Tank-Nielsen i Forsvarsmateriell til NTB.

Søndag ankom kranbåten Gulliver Hjeltefjord, der fregatten ligger under vann.

Den Luxembourg-flaggede kranbåten skal, sammen med søsterskipet Rambiz, løfte den havarerte fregatten opp fra vannet og frakte den til Haakonsvern.

– Store krefter i sving

Tirsdag kommer Rambiz også fram til Hjeltefjorden, og de to kranfartøyene vil da bli klargjort til bergingsoperasjonen, som ifølge Forsvaret vil skje i løpet av de nærmeste dagene.

Det er meldt rolige vindforhold ved Hjeltefjorden utover uken.

– Det er fortsatt betydelig risiko for at fartøyet kan gli ut på dypere vann. Det er store krefter i sving, og flere faktorer påvirker situasjonen, opplyser Sjøforsvaret og trekker fram faktorer som værforhold, fregattens stabilitet slik den ligger nå, samt risikoen for forurensning.

Kystverket opplyser at mandagen vil gå med til kontroll og justering av lensene rundt fregatten, samt opptak av forurensing som har lekket ut i sjøen. I tillegg vil Kystverket undersøke om det har kommet noe forurensing på land i området.

Fregatten skal ha opp mot 385.000 liter diesel om bord. 15.000 liter har til nå lekket ut av skipet, ifølge Kystverket.

Ett forsøk

Å heve fregatten blir en krevende jobb, og bergingsmannskapene får kun ett forsøk til å berge skipet, ifølge bergingsekspert Georg Eide.

– Jeg forstår det slik at fregatten ligger i unnabakke, så du må ha den med deg i første forsøk. Hvis ikke kan den gli ned i dypet. Du har ikke muligheten til å prøve deg fram, sier Eide til Dagbladet. Han har erfaring fra bergingen av flere skip, deriblant lasteskipet Rocknes, som kantret i 2004.

Helge Ingstad veier 5.000 tonn, men er i tillegg fylt med vann og vil derfor veie betraktelig mer. Under redningsoperasjonen skal fartøyet heves sakte, mens det kontinuerlig tømmes for vann.

De to kranbåtene har en løftekapasitet på til sammen 7.300 tonn.

Kunne blitt revet i stykker

Før helgen møtte forsvarsminister Frank-Bakke Jensen (H) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mannskapet fra Helge Ingstad. Begge to roste mannskapets håndtering av situasjonen i etterkant av kollisjonen.

Ingen ble alvorlige skadd i sammenstøtet, men besetningen skal ha blitt oppskaket av hendelsen. I etterkant av ulykken ble de tatt hånd om på et mottakssenter på Haakonsvern.

– Hadde skipet truffet bare noen centimeter lenger inn, ville jeg blitt revet i stykker, sier Pål André Gustavson til Bergens Tidende. Han jobbet som kokk om bord på fregatten, og sov i lugaren som ble flerret opp av tankskipet Sola.

– Jeg husker den intense lukten av drivstoff, saltvann og svidde kabler. Jeg måtte svelge unna vann. De minnene henger fortsatt i meg, sier Gustavson, som nå har blitt overført til Helge Ingstads søsterskip Roald Amundsen.

