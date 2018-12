Jordskjelv registrert ved Svalbard

Et jordskjelv med en styrke på 4,5 ble søndag ettermiddag registrert ved Svalbard.

En styrke på 4,5 betegnes ofte som uvanlig sterkt. Jordskjelvet skjedde søndag ved 12-tiden i Grønlandshavet like sørvest for Svalbard, ifølge jordskjelvsenteret NORSAR, som overvåker jordskjelv i Norge.

Det er det siste i rekken av flere jordskjelv i norske farvann de siste ukene.

For to uker siden ble det kraftigste jordskjelvet i Norge noensinne registrert 125 kilometer nordvest for Jan Mayen, med en styrke på hele 6,8. De 18 personene som er utstasjonert på øya fra Forsvaret og Meteorologisk institutt, våknet da av kraftige rystelser, men ingen ble skadd.

