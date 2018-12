Lastebilsjåfør fremstilles for fengsling etter å ha kjørt på flere politibiler

Politiet vil trolig be om fire ukers varetekt for mannen som lørdag kjørte inn i to politibiler med lastebil og drapstruet flere politifolk.

Mannen i 40-årene skulle pågripes hjemme hos seg selv lørdag ettermiddag da han gikk amok. Han kjørte lastebilen sin inn i flere politibiler før han ble stanset etter det som beskrives som «en dramatisk forfølgelse» av Øst politidistrikt. Med minst åtte skudd fikk politiet omsider punktert tre av hjulene på lastebilen.

– Vi ser på hendelsen som så alvorlig at vi vil be om varetektsfengsling av hensyn til gjentakelsesfaren , sier politiadvokat Behreng Mirzaei i Øst politidistrikt til TV 2.

Venstre forhjul ble punktert. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Politiet varsler at fengslingsmøtet vil finne sted i Follo tingrett mandag ettermiddag. Mannen er siktet for trusler mot flere tjenestepersoner og for skadeverk, men politiet åpner for at siktelsen kan bli endret.

– Akkurat hva det vil bli aktuelt å sikte ham for, vil ikke jeg spekulere i nå, sier politiadvokaten.

Bakgrunnen for hendelsen var at politiet tidligere på dagen hadde fratatt mannen hunden hans i forbindelse med et annet oppdrag. Mannen reagerte ved å ringe inn drapstrusler mot navngitte politifolk han mente var involvert i saken.