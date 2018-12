Privat barnevernsaktør trakk pengestøtte etter kritikk av utbytte

Da organisasjonen Voksne for Barn kritiserte at selskaper som driver med barnevern tar ut utbytte, fikk det kommersielle selskapet Humana nok, og trakk tilbake den økonomiske støtten.

«Forrige uke mistet Voksne for Barn all økonomisk støtte fra en aktør innen privat barnevern for noe vår generalsekretær uttalte på en høring i Stortingets Kultur- og familiekomité. Der sa generalsekretæren vår blant annet at Voksne for Barn mener at private aktører ikke bør kunne ta ut utbytte, da de er statlig finansiert, og at alt overskudd bør gå tilbake til barna. Dagen etter trakk denne aktøren, som også var tilstede på høringen, all økonomisk støtte til Voksne for Barn med umiddelbar virkning, med begrunnelse i våre uttalelser på høringen dagen før,» skriver organisasjonen Voksne for Barn på sine Facebook-side.

– Det dreier seg 65.000 kroner. Problemet her er prinsippet når det gjelder å koble hva vi uttalte i en demokratisk prosess til å umiddelbart trekke støtten som var avtalt for 2019. Dette gjaldt å kjøpe en annonse for 65.000 på hjemmesiden vår, 15.000 i år og 50.000 neste år, sier Randi Talseth, daglig leder i Voksne for Barn til Dagsavisen.

– Forkastelig

Voksne for barn er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.

«Frivillige organisasjoner spiller en viktig demokratisk rolle i Norge. Vi mener selvfølgelig at alle står fritt til å støtte hvem de vil, men at måten dette ble gjort på er forkastelig, og at aktøren gjennom dette prøver å innskrenke handlingsrommet og ytringsfriheten til en ideell- og politisk uavhengig organisasjon. Det finner vi oss ikke i! Vi har valgt å gå ut med det for å orientere alle våre medlemmer og støttespillere», skriver Voksne for Barn.

Talseth utdyper:

– Vi har aldri opplevd at noen kobler det vi mener til et økonomisk bidrag. Vi er en ideell organisasjon og en brukerorganisasjon, og er forventet å være kritisk til mye. Skulle vi være redd for å uttale oss av frykt for å miste tilskudd, er vi på feil sted.

– Har aldri hørt om noe sånt før

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) lover at hennes parti skal gjøre sitt for at Voksne for Barn får tilbake pengene de nå har tapt gjennom statsbudsjettet.

– Arbeiderpartiet kommer til å legge inn de pengene som er tatt bort, sier hun til Dagsavisen.

Hun har svært lite til overs for Humanas' opptreden overfor Voksne for Barn.

– Dette er en veldig spesiell sak, og en utrolig merkelig oppførsel fra et selskap. En av bærebjelkene i et demokrati, er at alle fritt skal kunne uttrykke seg uten noen form for represalier. Her blir man straffet for ytringene og meningene sine. Jeg har aldri hørt om noe sånt før, sier hun.

– Det er totalt uforståelig

Hun understreker at selskaper som opptrer på denne måten kan innsnevre ytringsfriheten til frivillige aktører.

– Selvfølgelig er det slik at interessenter og organisasjoner kan være uenige med hverandre i høringer, men skal vi nå sitte og se på at organisasjoner skal være redde for hva de skal si i frykt for å miste økonomisk støtte? spør hun retorisk.

– Det er totalt uforståelig at en som mener å være en seriøs aktør oppfører seg på denne måten, legger hun til.

Nå vil hun ta saken videre til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Jeg vil stille et spørsmål til statsråden om hva statsråden mener om dette. Jeg forventer at hun informerer Stortinget om hva hun mener er god oppførsel fra en institusjon som får deler av driften finansiert fra det offentlige, og at hun finner virkemidler slik at dette ikke kan skje.

– Arbeiderpartiet mener barnevern ikke egner seg for kommersiell drift, og vi har fått flertall på Stortinget for et forslag om at vi skal trappe ned kommersiell drift av barnevern og bygge opp ideelle aktører uten at det skal gå på bekostning av det offentliges innsats, sier Henriksen.

Ser ikke poenget med kritikken

Mona Vangsnes Lien, administrerende direktør i Humana Norge, kan ikke se at selskapet har gjort noe galt.

– Vi gir stadig støtte til ulike organisasjoner som ønsker penger fra oss, og da gjør vi et utvalg ut fra hva vi ønsker. Voksne for Barn er blant dem som stadig ringer oss, sier hun.

– Men her har dere knyttet det at dere ikke vil støtte direkte til at Voksne for Barn har kritisert at barnevernsaktører tar ut utbytte...

– Vi har skrevet i en epost til Voksne for Barn at vi ikke ønsker å støtte dem videre når de tydelig tar avstand fra privat virksomhet. Det er helt legitimt av Voksne for Barn ikke å ville støtte private leverandører på samme måte som det er legitimt for oss å velge hvem vi vil støtte eller ikke.

Lien understreker at det er en annen ansatt i organisasjonen som har skrevet e-posten.

– Jeg ville ikke uttalt meg sånn, men hvis man har noen som forsøker å bekjempe ens eksistens, har man ikke samme behovet for å gi støtte, sier hun.

– Hva tenker du om at dere kritiseres for å straffe en frivillig aktør for ytringene den kommer med?

– Det virker litt søkt at det skal være en straff for ytringer hvor mye vi velger å gi i støtte. Vi har ikke brukt store summer på Voksne for Barn. Jeg kan ikke helt se at noen skal kunne tvinges i kne av dette. Jeg synes det blir en stor sak av noe som er lite.

