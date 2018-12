Søreide i Kabul: – Sikkerhetssituasjonen er svært alvorlig

I forbindelse med en snarvisitt til den afghanske hovedstaden i helgen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at sikkerhetssituasjonen er alvorlig.

I løpet av et hektisk døgn i Afghanistan har utenriksministeren møtt både presidenten og utenriksministeren i Kabul og besøkt de norske styrkene, samt den amerikanske lederen for de internasjonale styrkene, skriver VG.

Den siste tiden har politiet og sikkerhetsstyrkene lidd rekordstore tap, og USAs spesialinspektør for Afghanistan sa tidligere i måneden at regjeringen mer og mer mister kontrollen over landet. Eriksen Søreide vedgår at sikkerhetssituasjonen er veldig alvorlig, men sier utfordringene i Afghanistan har mange årsaker.

– I tillegg til Taliban, er det også en rekke andre nettverk og grupper som kjemper om å kontrollere landområder, noe som gjør det enda mer utfordrende. Selv om myndighetene peker på at det siste valget var vellykket, var det også et av de mest voldelige. Men vi ser også positive utviklingstrekk, som at en tredel av dem som stemte er kvinner, og at mange unge stemte, sier hun til avisen.

Ministeren sier norske soldater gjør en veldig god jobb i en krevende situasjon og at Norge forsøker å bidra til å løse en situasjon der Taliban styrker seg i flere områder.

– Det som kanskje er litt nytt fra sommeren av er både Taliban og presidenten har gitt løfter om våpenhvile, og selv om den nå er brutt, håper vi det er begynnelsen på noe.

