Wara sier nei til Kielland-innsyn

Justisminister Tor-Mikkel Wara (Frp) vil ikke åpne det taushetsbelagte arkivet etter Kielland-ulykken eller få en fransk granskingsrapport oversatt.

Hege Haukeland Liadal (Ap) har spurt om Wara vil ta initiativ til å oversette og offentliggjøre en fransk granskingsrapport fra 1985, skriver Stavanger Aftenblad.

«Etter mitt syn er det i dag ikke naturlig at regjeringen i dag tar initiativ til å oversette og utgi rapporter og eventuelt andre dokumenter som inngikk i oppfølgingen av ulykken hos ulike involverte offentlige myndigheter og private aktører», skriver justisministeren i sitt svar.

Også SVs Solfrid Lerbrekk har den siste tiden engasjert seg i plattformulykken i 1980. 123 mennesker mistet livet da boligplattformen Alexander L. Kielland kantret i Nordsjøen. Lerbekk har spurt om statsråden vil gjøre Kielland-arkivet åpent for publikum. Wara viser til at det samlede arkivet er taushetsbelagt, men at forskere kan få adgang på spesielle vilkår.

Ett av de fem beina på plattformen kollapset slik at plattformen gikk rundt 27. mars 1980. 30 personer er aldri blitt funnet etter ulykken på Ekofiskfeltet, som er den verste i den norske delen av Nordsjøen siden andre verdenskrig. 89 av dem som var om bord overlevde kantringen.

