Påstand om tvungent psykisk helsevern for Finnsnes-drap

Rettssaken mot den 22 år gamle kvinnen som er tiltalt for å ha drept Gudrun Myrvang Thomassen (84) i fjor, starter i Senja tingrett mandag.

Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om at tiltalte ved dom overføres til tvungent psykisk helsevern. Hun er i dag innlagt ved Åsgård psykiatriske sykehus i Tromsø.

Det er enighet om at kvinnen var psykotisk i gjerningsøyeblikket da hun drepte 84-åringen i hennes hjem i Finnsnes 20. november. Av den grunn fremmer ikke påtalemyndigheten krav om fengselsstraff. 22-åringen har sagt seg enig i at hun overføres til tvungent helsevern.

Thomassen var også kjent som healer i lokalmiljøet. Blant dem som skal ha søkt hjelp hos avdøde, er kvinnen som er tiltalt for å ha drept henne.

Tiltaltes forsvarer, advokat Ulf Egil Hansen, sier til Nordlys at 22-åringen i dag fungerer greit og at hun vil forklare seg om det som skjedde.

– Det jeg kan si om det, er at hun har vært syk og hatt en total realitetsbrist. Vrangforestillingen hun har vært i, har hun for så vidt klart for seg og vil forklare seg om, sier Hansen.

Statsadvokat Hugo Henstein har kalt inn rundt 15 vitner. Han sier til avisen at det ikke er nødvendig for retten at den tiltalte forklarer seg, men at det er ønskelig at hun gjør det.

Det er satt av tre dager til rettssaken.