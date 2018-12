Politi knivstukket i Egersund

En mann er siktet for vold mot politiet etter at to politibetjenter ble knivstukket i Egersund natt til søndag. De kom fra hendelsen med lettere skader.

Angrepet skjedde da en mann i 20-årene tok kontakt med polititjenestemennene og hevdet han var blitt knivstukket. I etterkant viste det seg at mannen hadde påført seg selv kuttskader. – Mannen er siktet for vold mot politiet og for kroppsskade, sier politiadvokat Anne Mette Dale i Sørvest politidistrikt i en pressemelding. Politibetjentene er begge behandlet av helsepersonell for kuttskader og har sydd flere sting, og kom fra hendelsen uten alvorlige skader. – De kom fra det med tilsynelatende mindre skader, men det er klart de er påvirket etter hendelsen, sa operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sørvest politidistrikt til NTB like før klokken 3.30. Knivepisoden skjedde på åpen gate i Egersund sentrum i Rogaland klokken 1.25.