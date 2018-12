To alvorlig skadd i knivstikking på utested i Oslo

Natt til søndag ble to menn i 20-årene alvorlig skadd i knivstikking på et utested i Oslo. Politiet leter søndag etter en navngitt gjerningsperson.

Tilstanden til de to mennene som ble alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket på utestedet Blå i Oslo natt til søndag, er søndag ettermiddag stabil, opplyser politiet. Politiet har søndag identifisert en mulig gjerningsmann.

– Vi leter nå etter en navngitt gjerningsperson, som vi har siktet for drapsforsøk, opplyser leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, til NTB.

De tre involverte er alle menn i 20-årene, og Metlid beskriver dem som kjenninger av politiet. Angrepet skal ikke ha vært rettet mot tilfeldige personer, men ifølge Dagbladet kan det være snakk om et gjengoppgjør.

Ifølge TV 2 s kilder har alle de involverte tilknytning til den kriminelle gjengen Young Bloods.

– Dette er personer med relasjoner til kriminelle miljø, men det er foreløpig ukjent hva som var årsaken til slagsmålet, forteller Metlid.

En tredje person ble sett løpende fra stedet med synlige skader.

– Vi har foreløpig ikke klart å verifisere hvorvidt det er flere skadde, men vi kan ikke utelukke dette, sier Metlid.

Politiet fikk melding om knivstikkingen like før klokken 2.30 søndag. Ifølge vitner på utestedet Blå rett ved Grünerløkka hørtes det først et kraftig smell, sannsynligvis fordi en flaske ble knust i gulvet, før to personer som blødde fra overkroppen kom ut.