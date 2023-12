Wilkinson var best kjent for sin rolle i «The Full Monty» med den norske tittelen «I blanke messingen» fra 1997. Filmen følger en rekke mannlige stålindustriarbeidere i Nord-England som tyr til stripping etter å ha mistet jobben.

«I blanke messingen» ble en av de mest suksessfulle britiske filmene gjennom tidene, og den har til og med blitt satt opp som musikal i Norge med blant andre Sven Nordin i hovedrollene.

Wilkinson var best kjent for sin rolle i «The Full Monty» med den norske tittelen «I blanke messingen» fra 1997. Her en scene fra filmen med Wilkinson lengst til venstre, deretter William Snape, Robert Carlyle, Steve Huison, Hugo Speer, Paul Barber, og Mark Addy. Foto: Ho / Reuters

Wilkinson debuterte som skuespiller på 1970-tallet og spilte i filmer, TV-serier og på teaterscenen. Han ble nominert til Oscar for beste mannlige hovedrolle for «In The Bedroom» fra 2001 og Oscar for beste mannlige birolle for «Michael Clayton» fra 2007.

I 2005 ble han tildelt Den britiske imperieordenen (OBE) av dronning Elizabeth. 75-åringen etterlater seg kone og to barn.

