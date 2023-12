Per Myrberg hadde hele 92 roller på Dramaten fra 1956 til 2013, men var også kjent for roller på film og på TV, der han blant annet var å se på «Hedebyborna» i 1978 og senere i TV-seriene «Saltön» og «Gynekologen i Askim».

Som artist er han for alltid kjent for «34:an», en låt som beskrev rivningshysteriet rundt om i Sverige på 50-tallet, og som lå på Svensktoppen i 39 uker i 1964–65.

Myrberg fikk slag i 2020 og bodde siden på sykehjem. Hans kone Sara sier det er trist at han er borte, men at han fikk et rikt liv.