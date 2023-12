Kanye West beklager antisemittiske kommentarer

I beklagelsen, som er skrevet på hebraisk og postet på Instagram, skriver rapperen at han angrer og lover å lære av tidligere feilsteg.

– Jeg ber oppriktig alle jøder om unnskyldning for eventuelle utilsiktede utbrudd jeg har kommet med. Det var ikke min hensikt å såre, og jeg angrer dypt på all smerte jeg kan ha forårsaket, skriver han.

Kanye West har flere ganger høstet massiv kritikk for å ha kommet med antisemittiske uttalelser.

I 2022 medvirket han blant annet i podkasten til høyrenasjonalisten og konspirasjonsteoretikeren Alex Jones og uttrykte beundring for Adolf Hitler.

Flere klesprodusenter brøt da samarbeidet med rapperen, og det samme gjorde plateselskapet hans.

I et intervju med TV-stasjonen News Nation i fjor sa West at han ikke trodde på begrepet antisemittisme. Han sa også at han selv identifiserte seg som jødisk og derfor ikke kunne være antisemitt.