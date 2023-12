Støtteerklæringen er undertegnet av blant andre Frankrikes tidligere førstedame Carla Bruni, Depardieus tidligere samboer Carole Bouquet og den britiske skuespilleren Charlotte Rampling.

– Vi kan ikke lenger sitte stille og se på lynsjingen av ham, skriver de i en støtteerklæring som er gjengitt av avisen Le Figaro.

Depardieu har spilt i over 200 filmer og TV-serier. I 2020 ble han tiltalt for voldtekt, og over ti kvinner har siden anklaget ham for seksuelle overgrep og trakassering.

Tidligere i måneden viste fransk TV en dokumentar med opptak der Depardieu, som fyller 75 år onsdag, ved flere anledninger kom med seksuelt eksplisitte kommentarer.

Depardieus støttespillere beskriver ham som «trolig den største av alle skuespillere» og minner om at han i likhet med alle andre må sees på som uskyldig inntil det motsatte er bevist.

– Når folk angriper Gérard Depardieu på denne måten, så angriper de også kunsten. Frankrike er ham stor takk skyldig, og film og teater kan ikke klare seg uten hans unike og ekstraordinære personlighet, skriver de videre.

Frankrikes president Emmanuel Macron rykket også nylig ut med støtte til Gérard Depardieu og sa i et intervju at han er utsatt for en heksejakt etter voldtektsanklagene.

Det utløste protester fra aktivister som beskrev Macrons uttalelse som en fornærmelse mot alle kvinner som blir utsatt for seksuelle overgrep.