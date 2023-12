Til tross for en svært mye omtale solgte journalist og forfatter Omid Scobies nye bok «Endgame» i underkant av 6500 eksemplarer i Storbritannia i løpet av de første fem dagene. Boken har nå stupt til 215. plass på Amazons bestselgerliste.

«Endgame» har fått mye kritikk, blant annet fra New York Times, som beskriver et av kapitlene som «som en pressemelding utarbeidet av ChatGPT».

Boken har også blitt latterliggjort som «ikke så forskjellig fra det prins Harry presenterte i 'Spare', og de fleste reaksjonene på boken har fokusert på den nederlandske utgaven, som navngir to kongelige som angivelig skal ha vært bekymret for hudfargen til prins Harry og Markles sønn Archie.

Dystre tall

Men det kan se ut som navnekontroversen har ikke bidratt til å øke bokens suksess, og ifølge salgstallet i Storbritannia for de første fem dagene har boken kun solgt 6448 eksemplarer, skriver Daily Mail.

Til sammenligning solgte Scobies første bok om Meghan Markle og prins Harry, «Finding Freedom», 31.000 eksemplarer i løpet av de første fem dagene, mens Harrys selvbiografi «Spare» solgte 467.183 eksemplarer, noe som gjør den til den raskest selgende sakprosaboken siden målingene startet i 1998.

Endgame har også falt til 215. plass på Amazons bestselgerliste.

Ifølge Amazon er listene er en «god indikator på hvor godt et produkt selger generelt», men «indikerer ikke alltid hvor godt en vare selger i forhold til lignende varer».

Bokens fallende salgstall kommer til tross for enorm mediedekning og flere TV-intervjuer som Scobie har gjort i Storbritannia og i USA. Forfatteren har også gjort flere intervjuer med aviser og magasiner både i inn- og utland.

I Londons eldste bokhandel, Hatchards på Piccadilly, var boken ikke utstilt, og kun ett eksemplar var lagt til side på bestilling, melder The Guardian.

Endgame har falt til 215 på Amazons bestselgerliste. Foto: Amazon

Meghan Markles talerør?

Scobie har av mange blitt beskrevet som Meghan Markles talerør, men verken hun eller prins Harry har så langt tatt de kongelige i forsvar i forbindelse med de svært skadelige rasismeanklagene.

Den nederlandske oversettelsen av boken ble trukket tilbake etter at kong Charles og Kate Middleton ble utpekt som de kongelige som skal ha spurt hvilken hudfarge prins Archie hadde før han ble født.

Kong Charles er ventet å snakke prins William denne uken for å diskutere hvordan de skal reagere på stormen, etter at Buckingham Palace har sagt at de «vurderer alle muligheter» når det gjelder en reaksjon.

Sussex-paret har ikke kommentert saken offentlig, men en kilde som står Meghan nær, sier at «det ikke ble lekket til herr Scobie av noen i hennes leir».

Det har kommet fram at den nederlandske utgaven av Endgame siterer en kilde nær Meghan og Harry som stemplet William som «hjerteløs», enda en del av boken som ikke finnes i den britiske versjonen.

Med henvisning til påstander om at prins William hadde sikret seg en flytur til eiendommen Balmoral uten Harry da dronningen lå for døden, siterte oversettelsen kilden slik:

– Det var hjerteløst å nekte ham muligheten til å dra til Skottland for å ta farvel med bestemoren sin. Dette var ikke tiden for å være smålig.

En «familiekilde» hevder også at William «med vilje ignorerte» Harry da dronningen døde og «ikke ønsket å hjelpe» han, ifølge den nederlandske utgaven.