The Pogues-frontfigur Shane MacGowan er død

Bandet er blant annet kjent for låten «Fairytale of New York».

Dødsfallet bekreftes av kona Victoria Mary Clarke på Instagram.

– Det er ingen ord som kan beskrive tapet jeg føler på, og lengselen etter bare ett smil til, som lyste opp min verden, skriver hun.

MacGowan var kjent for sin karakteristiske stemme og slunkne tanngard på grunn av rusbruk. Han levde svært hardt og fikk store helsemessige utfordringer.

Han var en ledende figur i britisk punk på 80- og 90-tallet, hvor The Pogues brukte elementer fra irsk folkemusikk for å lage musikk med sterkt politisk tilsnitt.

De siste månedene har MacGowan vært innlagt på sykehus, hvor han nylig fikk besøk av sine bandkamerater.

«Fairytale of New York» har jevnlig toppet meningsmålinger om lytternes favorittjulesang i Storbritannia og Irland.