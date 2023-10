Alle med noen år på baken husker Live Aid i 1985 . Konsertene på Wembley i London og John F. Kennedy-stadion i Philadelphia samlet 80–90.000 publikummere og et enormt beite av kjente artister. Bildene av superstjerner som David Bowie og Mick Jagger, Tina Turner og U2 ble sendt live i 16 timer i rundt 150 land. Over to milliarder så på. Fra scenen kom sterke appeller om å avskaffe sulten i Etiopia, ja, i hele verden og stjernene spurte i kor om barna i Afrika vet at det er jul.

Også i Norge

Det var Bob Geldof, den halvkjente vokalistene i bandet Boomtown Rats, som var initiativtaker og hoveddrivkraften bak hele Live Aid . Han var også helt sentral i forløperen til konsertene – artistdugnaden Band Aid som resulterte i sangen « Do They Know it's Christmas » som kom ut julen 1984. Engasjementet for de sultende i Etiopia smittet over på artister i mange land og resulterte i blant annet «Feed The World» i USA og ikke minst sangen « Sammen for livet» i Norge

Nå blir den ganske utrolige historien om Geldof, Band Aid, Live Aid-konsertene, stjernene og dramaet bak scenen musikal. Den heter «Just for one day» og skal ha premiere i London i slutten av januar neste år.

Ifølge BBC vil musikalen blant annet inneholde sanger av artister som Queen, U2, Elton John, Paul McCartney og Sting.

Et drama

Men Bob Geldof er tydelig på at det ikke er musikken, men historien om dramaet bak scenen som er det sentrale i musikalen. En kjærlighetshistorie er det også funnet plass til.

– Dette er ikke ren hyllest. Det ville jeg ikke deltatt i. Historien er basert på faktiske beskrivelser fra den dagen. Det er virkelige folk som forteller sine historier. Det er komplisert teater, sier Geldof til BBC.

Musikalen er laget med godkjennelse av Band Aid Charitable Trust, som kommer til å få ti prosent av inntektene fra billettsalget.

Geldof forteller at han opprinnelig var skeptisk til ideen om en musikal, men ble overbevist da han var med på det innledende kreative arbeidet. Det er skuespilleren Craige Els som skal spille Geldof, noe den aldrende rockeartisten er fornøyd med.

– La meg være helt ærlig. Det er ille nok å være Bob Geldof. Det er verre å se noen andre utgi seg for å være deg. En plusside for meg er at sceneversjonen av Bob har en fantastisk stemme, folk vil tro at jeg faktisk synger så bra, sier han.

Alvorlig kritikk

Konsertene og hitsinglene som Geldof og en rekke andre artister sto bak samlet ifølge Wikipedia inn rundt 1,5 milliarder kroner blant annet til å bekjempe sult i Etiopia. Men selv om få har tvilt på Geldofs engasjementet og intensjonene bak det påfølgende humanitære arbeidet, har det kommet mye kritikk.

Konsertene på Wembley og i Philadelphia ble sett av rundt to milliarder mennesker og bidro til å samle inn rundt 1,5 milliarder kroner mot sult. Men Live Aid har også måttet tåle kritikk. Foto: Alan Davidson / REX / NTB

Hjelpeorganisasjoner og journalister har blant annet stilt spørsmål ved hvor mye av hjelpen som faktisk kom fram, og kritisert Live Aid for å gi en forenklet fremstilling av årsakene til sulten i Etiopia. Det er kommet kritikk om at for en del av artistene handlet deltagelsen mer om posering og profilering enn engasjement.

Mange har kritisert det de mener er det forenklede bildet av både Afrika og Etiopia som ble presentert via Live Aid. Denne kritikken kommer nå også mot «Just one Day».

– Utdatert

I The Guardian mener Moky Makura, som leder organisasjonen Africa no filter, at det er en fryktelig dårlig idé å lage en musikal om Live Aid. Hun anerkjenner at engasjementet til Gelfdof og de andre var ekte og intensjonene gode. Men hun mener Live Aid har bidratt til et feilaktig og forenklet bilde av Afrika, og bidratt til veksten av en industri som gjenskaper dette feilaktig bildet av Afrika og lever godt av det.

«Problemet med denne «redd Afrika-industrien» er holdningen til privilegier som den ofte er pakket inn i. Den er matet av og helt avhengig av en enkel, utdatert historie om Afrika som ble foreviget og forsterket av Live Aid», skriver hun, og avslutter:

«Å bringe tilbake Live Aid i en enhver form virker som en utdatert og nesten skandaløs idé.»

Musikalen «Just One Day» har premiere 26. januar neste år og skal etter planen spilles ut mars på Londons Old Vic Theatre.

(Denne saken ble først publisert på Panorama nyheter).