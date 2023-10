Samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali (26) har forfattet en ny bok. Denne uken ga hun ut sakprosaboken «Et liv i redningsvest – Dagboksopptegnelser» om norsk rasisme.

Som tittelen tilsier er «Et liv i redningsvest» er en opptegnelse på Jirde Alis møter med rasisme, fra hun var åtte år gammel og helt til fjorårets hendelse på Bar Boca i Oslo.

Med alle disse hendelsene legger samfunnsdebattanten ord på blant annet hvordan rasismen fungerer og hvordan den belaster.

«Ordene kom over meg da jeg forsto at jeg kan skrive om det jeg stadig utsettes for uten at det reduserer meg til kun å være et offer», skriver Jirde Ali om hvordan det var å legge ord på det som hun ble syk av, nemlig rasisme.

Roser Ali

Hatem Ben Mansour er eder for Antirasistisk Senter. Han roser Sumaya Jirde Ali for boken. Selv har han ikke lest den ennå, men er kjent med innholdet og tematikken, i tillegg til å ha lest noen utdrag

– Det er utrolig viktig at Sumaya kommer ut og setter kontekst for det hun opplever. Hun setter veldig godt ord på denne tematikken, sier han til ABC Nyheter om rasismen i samfunnet.

Forfatteren er av norsk-somalisk opprinnelse. Mansour er skråsikker på at alle jenter av samme opprinnelse kan kjenne seg igjen i det Ali skriver, i tillegg til svært mange andre med innvandrerbakgrunn.

Hatem Ben Mansour er daglig leder i Antirasistisk Senter. Foto: Privat

– Ikke alle har de samme opplevelsene. Men spesielt somaliske jenter, barn, de som går med hijab og ellers er synlige innvandrere vil nok kjenne seg igjen.

Han sier at over 20 prosent av den norske befolkningen har innvandrerbakgrunn, og viser til tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Det er kanskje ofte de enkelthendelsene med rasisme av størst skala som oftest blir lagt merke til. Likevel er det ikke de store hendelsene som folk flest faktisk opplever, men heller de små mikroaggresjonene, sier Mansour.

Han håper at andre som ellers ikke pleier å oppleve rasisme, kan med boken få en dypere forståelse av den.

– Utenforskapen er et større samfunnsproblem, sier han.

En høstkveld på Bar Boca

Dersom man ikke kjenner til Sumaya Jirde Ali sitt tidligere liv, vil nok det gjennomsnittlige mediaopplyste individ likevel ha en god anelse om hva som kommer i boken.

Det stormet nemlig kraftig Ali og komikeren Atle Antonsen i fjor høst. Etter en hendelse i fjor høst anmeldte samfunnsdebattanten komikeren for rasisme og truende oppførsel. Det delte hun i et lengre facebook-innlegg, hvor hun også forteller om hendelsen.

Det gjør hun også i Et liv i redningsvest. Her er han ikke navngitt, men beskrivelsen «en veldig kjent komiker» har en velkjent klang.

Til ABC Nyheter skriver advokat Marianne Klausen på vegne av Atle Antonsen at han ikke ønsker å kommentere rundt bokens innhold.

Ut mot Riksadvokaten

18. november 2022 ble det kjent at saken mot Antonsen ble henlagt, og Antirasistisk Senter klaget på henleggelsen kort tid etterpå.

Hatem Ben Mansour mener at Riksadvokaten har godt av å lese Et liv i redningsvest.

– Jeg håper virkelig at Riksadvokaten leser boken. Kanskje de kan forstå at de burde sendt Atle Antonsen videre til retten, på grunn av deres manglende kompetanse om hva rasisme egentlig er, sier Mansour.

ABC Nyheter har bedt Riksadvokaten om en kommentar, men har i skrivende stund ikke mottatt svar på henvendelsen.

Om Sumaya

Sumaya Jirde Ali er en prisbelønnet samfunnsdebatt, dramatiker, forfatter og poet.

Hun ble født i Somalia i 1997, og som syv-åring flyttet hun til Bodø med familien. Cappelen Damm skriver at Jirde Ali har vært viktig og sentral i samfunnsdebatten, helt siden hun var atten år gammel.

Hun har gitt ut diktsamlingene «Kvinner som hater menn», «Melanin hvitere enn blekemiddel» og «Når jeg ser havet, slokner lyset». I tillegg til hennes nyeste bok, har hun gitt ut Ikkje ver redd sånne som meg, som også er sakprosa.

Fra 2021 til 2022 var hun ansvarlig redaktør i Fett, et feministisk tidsskrift.