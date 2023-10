Det engelske rockebandet The Rolling Stones har holdt det gående siden 1962. «Hackney diamonds» er deres første nyinnspilte album på 18 år, og har blant annet høstet inn god kritikk hos norske anmeldere.

Selv om Stones for mange er tidløs, kan ikke bandets eldste si det samme om seg selv. Nylig åpnet vokalist Mick Jagger (80) seg opp i et intervju med The Guardian, og snakket om alder.

Vokalisten deler nemlig at han nesten kun omgås av folk yngre enn han selv. Det er det nemlig en grunn til, skriver VG:

– Jeg hater å si det, men når man blir eldre, dør mange av vennene dine, sier han.

Medlemmene av The Rolling Stones (Fra venstre: Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards og Ron Wood) poserer for kameraene på Jose Marti flyplass i Havana, Cuba. Charlie Watts døde i 2021, 80 år gammel. Foto: Ramon Espinosa / AP

– Bortsett fra bandet, så er alle vennene mine yngre enn meg. Det er lettere sånn, sier han videre.

Jagger refererer til gitarist Keith Richards (79). Kun to av tre av originalbesetningen lever fortsatt – trommeslager Charlie Watts gikk bort i 2021.

The Rolling Stones er for tiden aktuell med deres første nye album siden 2005. Mick Jagger er i tillegg aktuell med nytt intervju i The Guardian. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

– Det har gått noen år nå, og jeg tenker fortsatt mye på Charlie. Jeg savner den lakoniske humoren, musikksmaken, elegansen og den «bryr-meg-ikke»-holdningen hans.

Alltid vært dødsbevisst

For fire år siden måtte Jagger gjennom en livsnødvendig operasjon for en ny hjerteklaff. VG omtalte saken.

Jagger forteller til The Guardian at han fra ung alder har vært bevisst på sin egen dødelighet.

– Det er ikke noe som plutselig skjer når man er 70.

Ikke bare venneflokken

I tillegg til yngre venner, har Mick Jagger også en ung kjæreste. Ballettdanser Melanie Hamrick er 36 år, og paret fikk en sønn i 2016, ifølge VG.

Dette ble Jagger sitt åttende barn, resten er fra tidligere forhold.

Melanie Hamrick og Mick Jagger avla et besøk i Versailles, Frankrike tidligere i år. Foto: Daniel Leal / AFP

-Jeg var litt ute av trening. Det er ikke akkurat som å sykle, sier Jagger til The Guardian om pappalivet i eldre alder.

– Jo flere barn du har, jo mer laissez-faire blir man, sier han videre i intervjuet.

Laissez-faire er et fransk uttrykk og betyr omtrent å «la det gå som det går».