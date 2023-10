Neymar da Silva Santos Júnior – også kjent som kun Neymar eller Neymar jr. – er ikke lenger bare å se driblende på fotballbanen. Nå står han også som modell for Skims sin nye kolleksjon. Nettavisen omtalte saken først.

Skims eies av ingen ringere enn mediemogul og reality-ringrev Kim Kardashian.

Klesmerket selger i hovedsak produkter designet for kvinner, men den nyeste kolleksjonen er også den første for menn.

Neymar i reklamekampanjen for Skims.

Angrepsspilleren postet reklamekampanjen på sin egen Instagram-profil tirsdag morgen norsk tid. I videoen poserer Neymar jr. i boksershorts og overdel mens han snakker om fotball.

«Det mest komfortable undertøyet du finner», skriver han under.

Til kampanjen har Kardashian hanket inn andre toppspillere i flere sportsgrener, deriblant basketballspilleren Shai Gilgeous-Alexander og den amerikanske fotballspilleren Nick Bosa.

Det siste året har Kim Kardashian tatt med barna sine på flere fotballkamper verden rundt. Muligens har dette inspirert hennes nye lansering. Her avbildet før kampen mellom Inter Miami CF og Cruz Azul ved DRV PNK Stadium, tidligere i år. Foto: Rich Storry / Reuters

For tiden skadet

Neymar jr., født 1992, spiller for den saudiarabiske klubben Al-Hilal og for hjemlandets herrelag, Brasil. Tidligere har han spilt for Santos og Barcelona.

For tiden er Neymar ute med skade i en lengre periode. Brasilianeren røk korsbåndet i VM-kvalifiseringen, da Brasil møtte Uruguay.

Angrepsspilleren anses som en av verdens beste. I forbindelse med fotball-VM i Qatar i fjor, rangerte Fox Sports Neymar jr. som verdenscupen sin potensielt femte beste spiller.