Lørdag 11. november er Maskorama tilbake på NRK. I den fjerde sesongen er det Robert Stoltenberg, Tete Lidbom og Marion Ravn som skal sitte i panelet.

– Dette gleder jeg meg skikkelig til. Jeg tror faktisk at det bor en liten Lilli Bendriss i meg, så jeg skal bruke mine overnaturlige evner til å finne ut av hvem som er bak maskene, sier Stoltenberg.

Et annet nytt tilskudd i årets panel er P3-programleder Tete Lidbom.

– Jeg kommer til å gå knallhard ut på gjettingen. Hvis jeg bommer skikkelig, så får jeg heller komme med et nytt skudd og satse på at det blir treff. En klassisk fotballstil. Jeg vil tro at jeg er jokeren i panelet, sier Lidbom.

Åtte hemmeligheter skal avsløres i løpet av høsten, og Silje Nordnes er nok en gang programleder. I tillegg er Marion Ravn fortsatt en del av panelet.

– Nå er jeg igjen detektiven som har flest riktige så langt. Jeg gleder meg veldig til å tilbringe lørdagene fremover med Robert og Tete, sier hun.

Maskorama sendes fra Screen Studios i Nydalen i Oslo. Billettene til årets sendinger slippes mandag 16. oktober klokka 12.