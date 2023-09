Britisk politi: Nye anklager mot Russell Brand

De nye anklagene stammer fra hendelser som ligger tilbake i tid, og de skal ha utspilt seg både i London og andre steder i landet, opplyser britisk politi, ifølge Sky News.

– Etterforskningen pågår, og ingen er siktet eller pågrepet i saken, tilføyer politiet.

Fire kvinner anklaget for to uker siden Brand for voldtekt og andre seksuelle overgrep, samt emosjonelt misbruk i perioden 2006 til 2013, da komikeren var på sitt mest berømte.

Beskyldningene ble fremsatt som en del av en felles gransking utført av avisen Sunday Times og kringkasteren Channel 4.

Britisk politi bekreftet forrige mandag at de har mottatt en anmeldelse i saken, og at det er åpnet etterforskning.

Brand har avvist alle anklagene mot seg og betegner dem som «et samordnet angrep».