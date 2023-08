Artist og musikklegende Elton John (76) skal søndag ha falt i villaen sin i byen Nice i Frankrike, og har tilbragt natten på sykehus.

Det melder Daily Mail.

Heldigvis skal det ha vært snakk om mindre skader.

Han ble utskrevet mandag morgen.

– Vi kan bekrefte at etter et lite feilsteg i hjemmet sitt sør i Frankrike, tok Elton turen til det lokale sykehuset som en forholdsregel. Etter å ha blitt undersøkt, ble han umiddelbart skrevet ut i morges og han er nå hjemme igjen og ved god helse, opplyser representanter for Elton John til Daily Mail.

Elton John avsluttet avskjedsturneen «Farewell Yellow Brick Road» i Stockholm på Tele2-arena i juli og har siden oppholdt seg i Frankrike sammen med ektemannen David Furnish og deres to sønner.