I nummer tre i rekken i den legendariske filmserien om eventyreren Indiana Jones gir karakteren Elsa ham et langt kyss før hun sier:

«That’s how Austrians say goodbye».

Nå ser det imidlertid ut til at hele verden må si forberede seg på å ta farvel – riktignok ikke så intimt – til den kjente og kjære action-helten.

Og ikke minst Hollywood-ikonet bak ham, Harrison Ford.

– Jeg er en gammel mann

Etter 81 runder rundt sola gjør Ford seg nå nemlig klar for et liv utenfor rampelyset, etter å ha levert sin femte og siste tolkning av Indiana Jones i den nye filmen «Indiana Jones and the Dial of Destiny» som hadde norgespremiere 28. juni.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Ford sammen med sin kone, Calista Flockhart, på filmens premiere i Tyskland. Foto: John Macdougall / AFP / NTB

Ford innrømmer at han merker han nådd en anselig alder.

Til Variety sparer han ikke på kruttet når han forteller om en episode på filmsettet der kollegaer strømmet til for å hjelpe han ned fra en hesterygg:

– Da ropte jeg «La meg for pokker være i fred. Jeg er en gammel mann som skal stige av en hest, og akkurat slik vil jeg at det skal se ut også!»

Det er Se og Hør som nå gjengir intervjuer Ford har gjort med en rekke medier.

I et annet intervju med Hits Radio UK bekrefter Ford den stoiske roen til alderen:

– Jeg føler meg nok ikke nødvendigvis mer ungdommelig enn andre på min alder. Jeg har innfunnet meg med alderen, og oppfører meg deretter.

Dette skal han gjøre nå

Etter å ha lansert sin siste film, ser Ford nå frem til et avskjermet liv på ranchen han eier i Wyoming, sammen med kona Calista Flockhart (58), skriver Se og Hør.

Men han skal holde seg sprek som hobbysnekker, legger magasinet til.

Ford har også tidligere markert seg som en ivrig flyentusiast, selv om det dessverre ikke alltid har gått helt upåaktet hen: