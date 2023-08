«Searching for Sugar Man»-sangeren er død

Rodriguez ble 81 år gammel, ifølge en nettside for den amerikanske artisten. Dødsårsaken er ikke oppgitt.

Rodriguez skrev og sang om det harde livet på gatene i hjembyen Detroit på 1970-tallet. Han ble spådd en stor musikkarriere, og enkelte mente at talentet hans kunne sammenlignes med Bob Dylans.

Men ingen av de to platene han ga ut, fikk noen kommersiell suksess i USA.

Det Rodriguez ikke visste, var at musikken hans fikk et stort publikum i Sør-Afrika, ikke minst i anti-apartheid-bevegelsen.

Filmen «Searching for Sugar Man» følger to sørafrikanske fans som forsøker å finne ut hva som egentlig skjedde med Rodriguez. Den er laget av svenske Malik Bendjelloul og vant en Oscar for beste dokumentar i 2013.

Etter dokumentaren fikk Rodriguez endelig et musikalsk gjennombrudd utenfor Sør-Afrika, og han opptrådte på festivaler som Glastonbury i Storbritannia og Montreux Jazz Festival i Sveits.