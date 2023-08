Robbie Robertson, som ledet The Band, er død

Robertson samarbeidet tett med Bob Dylan og filmregissøren Martin Scorsese. Blant hans mest kjente sanger var «The Weight», «Up on Cripple Creek» og «The Night They Drove Old Dixie Down».

– Robbie var omgitt av sin familie da han døde, skriver Robertsons manager gjennom 34 år, Jared Levine, i en uttalelse onsdag, som er gjengitt av magasinet Variety.

Han døde etter lang tids sykdom.

The Band var blant annet kjent som Bob Dylans backingband, men skapte etter hvert også en stor karriere på egen hånd. Gruppen hadde stor innflytelse på amerikansk musikk på 1960- og 70-tallet, og bidro blant annet til Bob Dylans transformasjon fra visesanger til rockestjerne.

Robertson fullførte nylig sitt fjortende filmmusikkprosjekt, som nok en gang var et samarbeid med Scorsese.

Han var både gitarist, sanger og låtskriver og ga også ut flere soloalbum.