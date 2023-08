Denne artikkelen ble først publisert på kampanje.com.

Tidligere LSK-spiller Lene Mykjåland er ansatt som ny kommunikasjonssjef i Toppfotball Kvinner, som er interesseorganisasjonen for de to øverste ligaene på kvinnesiden.



Hun kommer sist fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver i NRK og har tidligere jobbet som rådgiver og kundeansvarlig i PR-byrået Hill+Knowlton.

– Dette er en veldig viktig stilling for oss. Kvinnefotballen er i enorm vekst, men har fremdeles et stort uforløst potensial her i Norge. Lene får en sentral rolle i arbeidet med å realisere dette potensialet, i samspill med alle klubbene og samarbeidspartnerne våre. Alle kurver peker oppover, men vi må fortsette å øke oppmerksomheten rundt produktet, klubbene og spillerne, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, i en pressemelding.

Ifølge Mykjåland selv blir dette litt som å komme hjem.

– Det føles på mange måter som å komme hjem etter et ganske langvarig besøk utenbys, men jeg går inn i denne rollen også med en viss ærefrykt, sier hun.



– Toppfotball Kvinner har vist seg å være en effektiv, modig og fremoverrettet organisasjon. Dette er jo en ganske liten gruppe folk, men som har betydd ekstremt mye for norsk kvinnefotball. Hver dag jobber de for at jentespillere rundt omkring i landet i Norge skal ha like muligheter til å satse på idretten sin, og for at våre beste stadig skal få sjansen til å utvikle seg. Det er klart jeg ønsker å ta del i det.

Lene Mykjåland har 91 landskamper for Norge. Hun startet sin karriere i Røa hvor var med på å innkassere fire ligatitler og tre cupgull. Hun meldte overgang til LSK Kvinner i 2013, der hun vant både serie og cup.

Siden hun la opp i 2016 har Lene Mykjåland også figurert som ekspterkommentator for TV 2.