Dødsårsaken er ikke klar, men Bennett ble diagnostisert med alzheimer i 2016.

Bennett var en av forrige århundrets største smørsangere. Han ga ut mer enn 70 album og vant 19 Grammy-priser.

Bennett etterlater seg konen Susan Crow Benedetto, fire godt voksne barn og ni barnebarn.

Hyllet av Sinatra

Artisten sto blant annet for slagerne som «I Left My Heart In San Francisco».

Han ble ofte hyllet av andre musikere, men den varmeste hyllesten kom fra Bennetts gode venn og mentor, Frank Sinatra.

– Jeg legger alle pengene min på at Tony Bennett er den beste sangeren i bransjen. Han begeistrer meg når jeg ser på ham. Han rører meg. Han er den sangeren som skjønner hva komponisten hadde i tankene og gir det antakeligvis enda litt mer, sa Sinatra til tidsskriftet Life i 1965.

Verdens eldste artist

Ikke bare har han levd lenger enn de fleste andre musikere fra hans generasjon, men Bennett har også fått nye fans og samarbeidet med yngre artister.

I 2014, da Bennett var 88 år, forbedret han sin egen rekord som verdens eldste aktive artist med albumet «Cheek to cheek», som toppet Billboard 200-listen. Albumet var et samarbeid med popartisten Lady Gaga.

Andre populære samarbeid var med Amy Winehouse, som døde 27 år gammel i 2011, og Carrie Underwood.