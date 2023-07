Fagorganiserte manusforfattere i Hollywood har allerede streiket i elleve uker, og nå får de selskap av skuespillerne.

Streiken omfatter skuespillere fra TV- og filmproduksjoner. 65.000 skuespillere i foreningen vil fra fredag klokken 9 norsk tid være i streik.

Det ble klart etter en avstemning torsdag i nasjonalkomiteen i fagforeningen Sag-Aftra. Både forfatterne og skuespillerne krever økt lønn for å holde tritt med prisveksten – og garantier for at deres fremtidige levebrød ikke erstattes av kunstig intelligens.

– Streik er en siste løsning. Vi hadde ikke noe annet alternativ, sier forhandlingsleder for fagforeningen Duncan Crabtree-Ireland på en pressekonferanse.

Blant fagforeningens mange berømte medlemmer er Meryl Streep, Jennifer Lawrence og Glenn Close.

Fremskyndet London-premiere

I London uttrykte Matt Damon og Emily Blunt, stjernene i Christopher Nolans nye film «Oppenheimer», støtte til streiken.

– Vi kommer til å gå ut sammen, som et samlet ensemble. Vi blir nødt til det. Vi får se hva som skjer, sa hun torsdag på filmens London-premiere.

Filmpremieren ble fremskyndet med en time slik at skuespillerne kunne gå på den røde løperen før resultatet av avstemningen i Sag-Aftra var klart.

– Det er penger som tjenes, og det må fordeles på en måte som gjør at det tar vare på folk i randsonen, sa Matt Damon.

Ifølge BBC valgte flere av stjernene å forlate premieren da nyheten om streiken var et faktum. Blant dem Cillian Murphy og Emily Blunt.

Varte i tre måneder sist

Ikke siden 1960 har det vært en så omfattende streik i bransjen, der både skuespillere og forfattere legger ned arbeidet samtidig.

Sist skuespillerforeningen gikk ut i streik, i 1980, varte den i tre måneder.

Fra før har manusforfatterens streik dramatisk redusert antallet filmer og TV-serier i produksjon. En skuespillerstreik vil kunne føre til en nærmest full nedstengning.

– Veldig skadelig

I en uttalelse sier Alliansen av film- og TV-produsenter, som representerer de store filmstudioene at de er skuffet.

– En streik er helt klart ikke det utfallet vi hadde ønsket. Foreningens valg vil føre til økonomiske utfordringer for tusenvis av mennesker som er avhengige av bransjen, sier de ifølge Deadline.

En skuespillerstreik vil ha veldig skadelig effekt på hele bransjen, mener Disney-sjef Bob Iger.

– Dette er verdens verste tidspunkt for å skape mer kaos, sa han til CNBC torsdag og la til at skuespillernes forventninger er urealistiske.

Forhandlingsfristen mellom fagforbundet Sag-Aftra og de store filmstudioene utløp ved midnatt Los Angeles-tid.

Overveldende streikestøtte

Sag-Aftra står for Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists. Fagforbundet har rundt 160.000 medlemmer i inn- og utland.

98 prosent av medlemmene har på forhånd stemt for en streik.