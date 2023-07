Erotikkforfatter E.L. James, kjent for bestselgerserien «Fifty Shades», innrømmer i et intervju med The Times at hun sliter med å akseptere sin egen suksess, skriver VG.

– Jeg har bedragersyndrom, og vissheten om at jeg har solgt 165 millioner bøker gjør det ikke lettere, innrømmer James.

James forteller videre at det å ikke klare å gi slipp på dårlig selvtillit gir henne en deprimerende følelse.

– Så nå går jeg i terapi, forteller forfatteren.

Se arkivvideo: Filmtraileren du har ventet på:

Vanlig hos høytpresterende

Bedragersyndrom er, ifølge NHI, en beskrivelse av en følelse av utilstrekkelighet, til tross for objektiv suksess.

Det er vanlig hos høytpresterende individer som har problemer med å akseptere egen suksess, og mange med syndromet mener at deres prestasjoner skyldes flaks heller enn ferdigheter.

Sjenert

Til tross for at E.L. James ofte blir beskrevet som modig grunnet de erotiske elementene i «Fifty Shades», en serie som ofte omtales som «husmorporno» og som utforsker temaer som sadomasochisme, underkastelse og dominans, beskriver hun seg selv som sjenert.

Selv sier hun at hun er modigere i bøkene hun skriver enn i den virkelige verden.

«Fifty Shades»-bøkene, som først ble utgitt i 2011 og 2012, skapte stor kontrovers og mottok stor kritikk fra litteraturkritikere over hele verden.

Til tross for kritikken, er James fortsatt en av verdens mestselgende forfattere. Hun mener at de som ikke liker bøkene hennes, ikke trenger å lese dem.