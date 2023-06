Sara Khoramis åtte timer lange tolkning av Kristin Lavransdatter ble hyllet under utdelingen av Heddaprisene. Prisfest ble det også for regissør Kjersti Horn.

Khorami fikk prisen for beste kvinnelige hovedrolle da Heddaprisene for fremragende norsk scenekunst ble delt ut søndag.

– Vil bli stående i norsk teaterhistorie

– Den bærende rollen er ikke bare en kraftinnsats av de sjeldne, men en skuespillerbragd som vil bli stående i norsk teaterhistorie. Hun seirer gjennom tre fulle forestillingslengder, for det meste spilt på en og samme dag, heter det i juryens begrunnelse.

Forestillingen, som er basert på de tre bøkene av Sigrid Undset, var satt opp på Det Norske Teatret i Oslo i fjor. Den fulle oppsetningen varte i rundt åtte timer.

Khorami dediserte prisen til kampen for kvinners frihet i Iran, der foreldrene hennes kommer fra.

– Jeg vil gjerne dedisere denne prisen til alle som har mistet livet i kampen for frihet, og som risikerer livet sitt på daglig basis for frihet. Kvinne, liv, frihet, ropte Khorami fra scenen, både på kurdisk, persisk og norsk.

Sårt om mor og sønn

Prisen for beste mannlige hovedrolle gikk til Emil Johnsen for rollen som Édouard i «Ei kvinnes kampar og forvandlingar», også den på Det Norske Teatret.

Stykket er basert på en bok av den franske forfatteren Édouard Louis og omtales som et ømt og skarpt morsportrett.

Johnsen var en av flere prisvinnere som hyllet regissør Kjersti Horn.

– Jeg elsker deg, du er et av de menneskene som betyr mest for meg, sa en tydelig rørt Johnsen.

Romeo og Julie

Emil Johnsen ble søndag kveld tildelt Heddaprisen for beste mannlige skuespiller. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: NTB

Horn hadde også regien «Romeo og Julie» på Den Nationale Scene i Bergen – og for denne fikk hun prisen for beste regi.

På toppen av det hele ble hun tildelt pris for «særlig kunstnerisk innsats» for sitt arbeid det siste året. Særlig regien av «Kristin Lavransdatter» trekkes fram av juryen, som påpeker at Horn er «sin egen sterkeste konkurrent».

– For oss i juryen var det ingen tvil. Neppe for andre heller. Hun er sesongens ubestridte beste regissør, konstaterer juryen.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, jeg sa jo takk i stad, sa Horn, som ellers brukte takketalen til å peke på samholdet mellom skuespillere og alle andre som er involvert i forestillingene.

– Takk for at vi holder hverandre i hendene og gjør hverandre modige, sa hun.

80-tallsklassiker beste forestilling

Prisen for beste teaterforestilling gikk til «Døden på Oslo S» som har gått for fulle hus i det nedlagte Økernsenteret i vår. Det er Nationaltheatret som står bak forestillingen, som er basert på boka av Ingvar Ambjørnsen. Maria Kristine Hildonen fikk dessuten den ene av to priser for beste medspiller for den sterke rollen som rusmisbrukeren Nina i stykket.

Den andre prisen i denne kjønnsnøytrale kategorien gikk til Svein Harry Schöttker-Hauge, som spilte ammen i «Romeo og Julie».

Beste forestilling for barn ble «Nordpolen magiske trikketransport», som teaterkompaniet Feil teater og Kloden teater står bak.

Prisfesten ble avsluttet med tildeling av ærespris til regissør, dramatiker og skuespiller Cliff Moustache. Han er en av grunnleggerne av Nordic Black Theatre i Oslo.