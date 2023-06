Et sivilt søksmål ble fremmet i en domstol i Nevada onsdag. Kvinnene hevder at overgrepene fant sted ved forskjellige anledninger mellom 1979 og 1992.

Angivelig skjedde overgrepene på hoteller, i boliger og i prøverom.

Til sammen har over 60 kvinner beskyldt Cosby for voldtekt, overgrep eller seksuell trakassering. Selv avviser han alle anklager om seksuallovbrudd. Han ble dømt til fengsel for voldtekt i 2018, men tre år senere ble dommen omgjort og Cosby løslatt.

I en sivil rettssak tidligere i fjor ble Cosby dømt til å betale erstatning til en kvinne som var 16 år da hun skal ha blitt utsatt for overgrep på 1970-tallet.

Den tidligere komikeren og skuespilleren Bill Cosby er i dag 85 år gammel.