Tina Turner er død 83 år gammel

Fakta om Tina Turner *Født Anna Mae Bullock 26. november 1939 i Brownsville, Tennessee. *Ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 1991. I mars 2021 ble hun innlemmet der for andre gang. *Gjennombruddet kom i 1960 med sangen A Fool in Love. *Hun ga ut sitt første soloalbum i 1974, Tina Turns the Country On! Har totalt vunnet 8 grammy og vært nominert til 25. *I april 2013, i en alder av 73 år, var Turner på forsiden av den tyske utgaven av magasinet Vogue. Hun er den eldste personen i verden som har vært på forsiden av Vogue.

Hun ble først kjent med ektemannen Ike Turner. Ike og Tina Turner sto for en lang rekke hits og opptredener på 1960- og 70-tallet.

Men det var da Tina Turner brøt ut av et fysisk og psykisk voldelig ekteskap at hun kom til sin rett. Listetopplåten «What's Love Got To Do With It» i 1984 ble hennes største triumf.

Tirsdag døde Turner 83 år gammel etter lang tids sykdom, i sitt hjem i Küsnacht nær Zürich, ifølge hennes manager. Hun ble sveitsisk statsborger for et drøyt tiår siden.

Fysisk forslått

Få stjerner har reist så langt for å komme seg til topps. Turner begynte livet som Anna Mae Bullock på et segregert sykehus i Tennessee 26. november 1939, og avsluttet det i en herskapelig bolig på 24.000 kvadratmeter med utsikt over Zürichsjøen.

Hun forlot det 16-årige ekteskapet med Ike i 1978 fysisk forslått, psykisk nedbrutt og økonomisk ruinert. Men i 40-årene ble hun en superstjerne på egen hånd – i en alder der de fleste jevnaldrende popstjernene var på vei ned. I mange år var hun en stor konsertartist.

Beyoncé, Mick Jagger og mange artister mellom dem beundret henne. Tina Turner var en av verdens mest vellykkede artister. Hun behersket pop, rock og rhythm and blues på øverste nivå.

Hall of Fame ganger to

I sentrum var klassikere som «Proud Mary,» «Nutbush City Limits» og «River Deep, Mountain High» fra 60- og 70-tallet, samt solohitene fra 1980-tallet: «What's Love Got to Do with It,» «We Don't Need Another Hero» og en cover av Al Greens «Let's Stay Together.»

Turner var kjent for alt fra sin brummende kontraltostemme, et frimodig smil med kraftige kinnbein, et bredt utvalg av parykker og de sterke, raske beina som hun mer enn gjerne viste fram. Hun solgte mer enn 150 millioner plater verden over og vant elleve Grammy-priser.

I 1991 ble hun og Ike Turner innviet i Rock and Roll Hall of Fame, og i 2021 ble hun innviet på egen hånd. Livet hennes ble avbildet i en film, en Broadway-musikal, og en HBO-dokumentar i 2021 som hun kalte sitt offentlige farvel.