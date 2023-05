Kong Charles og dronning Camilla uttrykker stor takknemlighet overfor alle som har bidratt i kroningen. Takken går også til de som møtte fram under feiringen.

Paret har så langt ikke blitt sett offentlig etter lørdagens kroningsseremoni og den påfølgende feiringen, ifølge Sky News.

En talsperson for kongehuset sier at paret er «dypt takknemlig for både de som hjalp til med å gjøre det til en så strålende begivenhet, og til de svært mange som møtte fram for å vise sin støtte i London og andre steder».

Søndag kveld skal kongen og dronningen delta på en konsert i Windsor Castle.

