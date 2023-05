Samboeren hans, Borit Hallin, opplyser at Rogefeldt hadde vært syk en lengre periode.

– Det har vært veldig vanskelig i disse årene, jeg har vært sammen med ham hele tide, sier Hallin til Dagens Nyheter.

I 1969 ga Rogefeldt ut albumet «Ja, dä ä dä». Dette var en av de første rockeplatene med svenske tekster.

I 2019 ble artistens 50-årsjubileum feiret på ærverdige Cirkus i Stockholm, og Rogefeldt skulle fortsette feiringen med en Sverige-turné.

Men to år senere kunngjorde rockeartisten at han avsluttet musikkarrieren på grunn av den uhelbredelige nervesykdommen kortikobasal degenerasjon (CBD), som kan påvirke tale, hukommelse og bevegelse.

CBD er en sjelden nevrologisk sykdom med degenerasjon av hjernevev. Symptomene ligner på symptomene ved Parkinsons sykdom, og feildiagnostiserer ofte som nettopp det.

Samboeren Hallin, sier til DN at sykdommen ble verre over tid, men at hun og familien fikk være med ham til det siste.

– Allerede under konserten på Cirkus kunne han ikke spille gitar lenger og etter det ble evnen til å snakke og bevege seg sakte dårligere. Til slutt kunne han ikke snakke i det hele tatt.

Rogefeldt ble 76 åt gammel.