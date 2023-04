Briter flest er likegyldige til kroningen av kong Charles

Mange sier likevel at de vil se kroningen på TV eller delta i festligheter tilknyttet kroningen, viser meningsmålingen utført av YouGov.

De har spurt over 3000 voksne briter denne måneden, og av dem svarte 35 prosent at de ikke bryr seg noe særlig om den historiske begivenheten, mens 29 prosent svarte at de ikke bryr seg i det hele tatt. Andelen av de som ikke bryr seg er særlig høy blant yngre voksne.

Omtrent 24 prosent svarte at de bryr seg «en god del», mens bare 9 prosent svarte at de bryr seg mye.

Kong Charles skal krones i en symbolsk religiøs seremoni i kirken Westminster Abbey 6. mai. Han har vært konge siden september, da hans mor dronning Elizabeth døde.