Når en rockestjerne blir tvunget til å flytte tilbake til hjembygda Eidsvoll, etter en tragisk ulykke, åpnes det også opp for mye familiedramatikk. Ikke minst må Even Elstad, spilt av Aksel Hennie, tå ta vare på sin 16 år gamle datter Annie (Hannah Elise Adolfsen Fjeldbraaten). En datter han ikke har hatt kontakt med på mange år og som dermed ufrivillig må forholde seg til en far som en gang forlot henne.

– Nær og varm historie

– «Stayer» er et helt unikt prosjekt for meg. Ikke bare får jeg leve ut drømmen om å spille rockestjerne, men jeg får også fortelle en nær og varm historie om mennesker som gjennom å oppleve noe veldig vondt, får muligheten til å finne tilbake etter mange år fra hverandre. En historie om at det aldri er for seint å rette opp eller finne verdi og kjærlighet der du trodde den var borte for alltid, sier Hennie.

Den velrenommerte skuespilleren får dermed vist sitt musikalske talent for et stort publikum. Musikk står svært sentralt i den nye serien, ifølge Hennie.

– Å jobbe med musikk på denne måten er helt ukjent farvann for meg, men det gir meg utrolig mye å få bygge både en artist og et musikalsk uttrykk og univers helt fra bunnen av. Jeg er ekstremt takknemlig for å få tilliten fra Monster og Viaplay til å gjøre denne historien levende, sier han.

Den nye dramaserien skal produseres av Monster med produsentene Kristoffer Vittersø og Therese Bøhn, mens serieskaper Pia Lykke står for manus.

– Da Pia spurte meg om prosjektet, var jeg aldri i tvil – det er et drømmeprosjekt, sier Hennie.

Eidsvoll-drama

«Stayer» starter innspilling på Eidsvoll i april og har forventet premiere på strømmetjenesten Viaplay til neste år. Det er et område serieskaperen kjenner godt. Lykke kommer fra Eidsvoll og debuterer dermed om serieskaper med en fortelling fra hjembygda.



– Jeg vil lage den serien jeg selv ønsker å se. En hjertevarm dramaserie som tør å utforske det emosjonelle på en ektefølt måte. Den skal ta bygda på alvor, og vise flere perspektiver, både hvorfor noen reiser vekk og følger drømmene sine, men også hvorfor noen blir værende der de har vokst opp, sier Lykke.



Hun er glad for at Viaplay har gitt henne muligheten til å skape «drømmeserien».

– Viaplay fortjener ros for å tørre å satse på debuterende serieskapere og nye stemmer. Det er jeg veldig takknemlig for. Og så er det jo et privilegium å ha med Aksel på dette. Han er Norges største stjerne, men også en svært dyktig og visuelt sterk regissør og instruktør, forteller Lykke.

I tillegg til Hennie og Fjeldbraaten vil også kjente fjes som Ane Dahl Torp, Jeppe Beck Laursen, Marian Saastad Ottesen og Jørgen Cleve Broch dukke opp på skjermen.

