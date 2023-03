Torkil Damhaug har tidligere fått Rivertonprisen for «Ildmannen» (2011) og «En femte årstid» (2016).

Damhaug er utdannet lege med spesialisering innenfor psykiatri. Han debuterte med «Flykt, måne» i 1996, og har til sammen gitt ut elleve bøker.

– Jeg kjenner meg lettet og glad, kanskje enda mer enn sist. Når Riverton-juryen nå gir meg en tredje revolver, velger jeg å forstå det slik at de ser en utvikling i forfatterskapet mitt, og ikke bare en gjentakelse av noe jeg har skrevet tidligere, sier Damhaug.

«Ulike fortellinger konkurrerer i denne kriminalromanen som i kraft av personskildringer, skiftende miljøbeskrivelser, intrikate og troverdige konflikter, og en mesterlig håndtering av alle skiftende fortellemåter, utvilsomt også kan kalles en samtidsroman av uvanlig litterær kvalitet,» heter det blant annet i juryens begrunnelse.

«Jeg hadde håpet at det skulle være mulig, i alle fall innenfor min tid i juryen for Riverton-prisen, å unngå å gi prisen til samme forfatter for tredje gang. «Hund uten grav» gjorde ethvert slikt håp til skamme», skriver juryleder Hans H. Skei i begrunnelsen.

Rivertonprisen, «Den gylne revolver», deles ut årlig av Rivertonklubben for det beste arbeidet innen norsk kriminallitteratur. Prisen er et samarbeid mellom Rivertonklubben, Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Prisen ble delt ut for første gang i 1973.

Prisvinneren ble overrakt sin tredje gylne revolver under en seremoni på Litteraturhuset i Oslo torsdag formiddag.